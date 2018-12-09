شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحيل عددًا من مشروعات قوانين و«اتفاقيات» إلى اللجان النوعية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النواب إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة.

وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون نقابة التجاريين إلى لجنة مشتركة من لجان الاقتصادية والقوى العاملة والخطة والموازنة والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة نانسى نصير و60 آخرين لإنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج إلى لجنة مشتركة من لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.

كما أحال «عبدالعال» مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 آخرين لتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية إلى لجنة القوى العاملة، وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب و60 آخرين لإصدار قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والتشريعية.

وأحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائبة أمانى عزيز و60 آخرين لتعديل قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والدينية. ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة صبحى و60 آخرين لإنشاء نقابة مهندسي البرمجيات إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والاتصالات والخطة والموازنة.

كما أحال المجلس عدد من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى اللجان المختصة حسب اختصاص كل لجنة. وأحال المجلس عدد من الاتفاقيات إلى اللجنة التشريعية، وتضمنت الاتفاقيات، اتفاق بين حكومتي مصر وقبرص لمد خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي بين البلدين، وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لدعم الحلول المتكاملة للمياه، وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على خطاب التفاهم على منحة من صندوق الإنماء العربي مقدم إلى الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دينار كويتي لتوفير الأجهزة الطبية لمعهد «تيودور بلهارس»، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة مياه الصرف بالفيوم كمرحلة أولى.

كنا أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين مصر وأذربيجان لإلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين مصر وأوزبكستان لإلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر الدبلوماسية.