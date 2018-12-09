شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «جرعة تخدير»..مشاجرة بين طبيبين بغرفة عمليات مستشفى في المنوفية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية، مشادة كلامية واعتداء بين طبيبي تخدير ونساء وتوليد أثناء إجراء عمليتي ولادة قيصرية داخل غرفة العمليات ورفض دكتور التخدير إعطاء الجرعات المخدرة للحالتين في الوقت نفسه بالمخالفة للقانون وتعليمات وزارة الصحة التي تمنع إجراء الأطباء لأكثر من عملية جراحية في نفس الوقت بما فيهم أطباء النساء والتوليد وكذلك التخدير، الأمر الذي تطور إلى مشاجرة توجه على إثرها طبيب التخدير إلى قسم شرطة الباجور لتحرير محضر ضد زميله.

تلقى اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي بتلقيه بلاغا من مركز الباجور ببلاغ من الطبيب «أ. أ» طبيب تخدير بمستشفى الباجور العام يتهم فيه طبيب نساء وتوليد «م. ع» بذات المستشفى بالاعتداء عليه بالضرب والسب داخل غرفة العمليات وإصابته بالساعد الأيسر وكدمات إثر مشادة كلامية بينهما بسبب رفض طبيب التخدير طلب طبيب النساء والتوليد تخدير حالتين ولادة قيصرية في وقت واحد بالمخالفة للقانون. وبسؤال المشكو في حقه اعترف بما نشب بينهم وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1993 جنح الباجور وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانبه قال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تمت إحالة واقعة اعتداء طبيب نساء وتوليد على طبيب التخدير بمستشفى الباجور، إلى النيابة الإدارية بجانب تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه تقرر نقل الطبيب محمود عبدالنبي دكتور النساء والتوليد بمستشفى الباجور العام الذي اعتدى على زميلة الطبيب «إ إ» طبيب التخدير بالمستشفى، وذلك بعد رفض الثاني تخدير حالتي ولادة قيصرية في وقت واحد وذلك بالمخالفة للقانون.

وأشار وكيل الصحة، إلى أن سلوك الطبيب مرفوض وخارج عن النص ولا يمكن أن يقوم به طبيب بحق زميله الذي التزم بمهام عمله، مشيرًا إلى أنه من المتبع عدم إجراء عمليات ولادة قيصرية بنفس الأطباء في الوقت نفسه تحسبا إلى أي أمور طارئة أو مضاعفات تحدث أثناء عملية الولادة القيصرية.