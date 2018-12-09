شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مؤتمر «أصحاب المعاشات» العرب للغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدت أجواء سوء التنظيم التي أحاطت بمؤتمر اتحاد أصحاب المعاشات العرب في تأجيل موعد عقده إلى الغد.

كان من المقرر أن ينظم اتحاد أصحاب المعاشات العرب التابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، اليوم الأحد ولمدة 3 أيام، مؤتمره العام حول حقوق وضمانات المعاشيين، الذي تشارك فيه 14 منظمة عربية عضو في الاتحاد، ويرأسه عبدالمنعم العزالي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في مصر، فيما يفتتحه المؤتمر جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالجامعة العمالية بمدينة نصر.

وأرسل اتحاد عمال مصر اعتذارا للصحفيين في تمام الحادية عشر ظهراً إلا ربع، اليوم الأحد، عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد، أي قبل موعد بدء المؤتمر بربع ساعة فقط، يفيد بتأجيل المؤتمر للغد الإثنين، وهو ما تسبب في حدوث غضب وسط صحفيي الملف العمالي الذين كانوا قد قاموا بالذهاب إلى مقر المؤتمر بالجامعة العمالية.

من جانبه، نفى عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، مشاركة الاتحاد الدولي في تنظيم المؤتمر.