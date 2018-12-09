شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطات والمزلقانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الأحد، اجتماعًا مع شركات النيل المنفذة لأعمال تطوير وتحسين المحطات والمزلقانات؛ لمتابعة تقدم الأعمال ضمن خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة والتي تتضمن تطوير البنية الأساسية من نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وأوضح رئيس الهيئة، في بيان، أن أعمال تطوير المحطات تشمل ٤٧ محطة بتكلفة إجمالية ١١٣٦ مليون جنيه، تم الانتهاء من ٤١ محطة ويجري العمل في ٧ محطات، بالإضافة إلى تحسين وصيانة ١٣٣ محطة بتكلفة إجمالية ٦٢١ مليون جنيه تم الانتهاء من ٨٤ محطة ويجري العمل في ٥٠ محطة، بنسبة التنفيذ ٧٥% وبالنسبة للمزلقانات تم الانتهاء من ٥٩٥ مزلقانًا، وتطوير ٣٣٣ نظام تحكم.

وشدد رئيس الهيئة خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتحسين التي تتم بالمحطات بالإضافة إلى تطوير المزلقانات طبقا للبرامج الزمنية المحددة وسرعة إزالة أي معوقات تؤثر بالسلب على تقدم الأعمال، وذلك بالتنسيق مع المحليات والتأكيد على الفدو الأفقي والرأسي الخاص بالأرصفة ومدى مطابقتها لأصول السلامة بالبنية الأساسية، وذلك حرصًا من الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين.