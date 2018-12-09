شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عابدين: 140 مليار جنيه ميزانية خدمات الصرف صحي والمياه والكهرباء بالعاصمة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدر اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة بـ140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى.

وأضاف «عابدين»، خلال كلمته الرئيسية لمؤتمر اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، الأحد، أن المشروع لم يكلف ميزانية الدولة أي مليم ولا يمثل عبئًا عليها، مشيرًا إلى أنه خلال العامين المقبلين سيتم الانتهاء من قطار كهربائي بقرض من الصين ويحتوى القطار على 13 عربة، ويبدأ من محطة عدلي منصور في مدينة السلام وصولا إلى العاصمة الإدارية، موضحًا أن العاصمة الإدارية مقامة على مساحة 180 ألف فدان، تصل فيها مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان، والتي سيتم الانتهاء من تسليمها بحلول نهاية عام 2020 وتخدم قرابة 1.5 مليون نسمة.

وأكد «عابدين» أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة، والتي يصل عددها 34 وزارة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي، بخلاف مباني مؤسسة رئاسة الجمهورية، كما أن هناك 60 سفارة تتفاوض مع شركة العاصمة الإدارية للتواجد فيها.

وعن دور القوات المسلحة في المشروع، قال «عابدين» إن دورها يقتصر على ضبط المشروع والتأكد من سلامة التنفيذ، موضحًا أن هناك 45 شركة مقاولات كبرى تتولى عملية التشييد والبناء ويعمل بها 180 ألف عامل بصورة مباشرة بخلاف العمالة غير المباشرة، مضيفًا أن العاصمة الإدارية تعد أول مدينة ذكية في مصر وستكون واجهة يحتذى بها، مشيرًا إلى أنه تم مد خطين للمياه من مدينة العاشر من رمضان ومدينة القاهرة الجديدة لتزويد العاصمة من احتياجاتها من المياه في الوقت الحالي.

وأضاف «عابدين» أن العاصمة الإدارية تضم 60 مدرسة و6 جامعات كبرى، كما أن شركة العاصمة الإدارية تقوم اليوم ببناء 20 ألف وحدة سكنية لموظفي الحكومة.

ومن جانبه، أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، الدور الرائد الذي ستلعبه العاصمة الإدارية باعتبارها مشروعا استثماريا من الطراز الأول، خاصة أن العاصمة تعتبر عمقا استراتيجيا للدولة المصرية بعد انتقال مجلس الوزراء والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها رؤية استراتيجية نحو الاتجاه إلى المدن الذكية الجديدة.