شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: من أولوياتنا أن تكون مصر جزءًا لا يتجزأ من أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن من أولويات واستراتيجيات الحكومة الحالية أن تكون مصر جزءًا لا يتجزأ من أفريقيا، وأن تعود بقوة شديدة إلى قارتها الأصلية من خلال التواصل الكامل مع كافة الدول الأفريقية في كافة مشروعات التنمية.

وقال «مدبولي»، خلال جلسة «مصر بوابة الاستثمار إلى أفريقيا»، الأحد، ضمن فعاليات «منتدى أفريقيا 2018» بشرم الشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مهام منصبه وضع هذا الهدف كأولوية أولى، وبالفعل كان التحرك لأفريقيا دائمًا على قمة أولويات الحكومات المتعاقبة.

وأضاف أن أحد أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة منذ 6 أشهر الانطلاق والتكامل مع قارة أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا يتوازن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال العام المقبل.

وأضح رئيس الوزراء أن هناك تركيزًا شديدًا خلال الجلسات السابقة لمنتدى إفريقيا 2018 من القيادات الإفريقية على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، والتجارة البينية لدول إفريقيا، مشيرا إلى «أن الجميع يدرك إمكانيات القارة، وحان الوقت لأن تكون مقدرات هذه القارة في الأساس بين أيدى أبنائها، ويتولون قيادة عملية التنمية فيها».

وبدأت اليوم جلسة «مصر البوابة الاستثمارية الأفريقية» ضمن منتدى «أفريقيا 2018» بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور وزراء النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، والتربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والإنتاج الحربي أحمد العصار، وكبار رجال الدولة، وعدد من رؤساء الدول الأفريقية والمسؤولين.

كانت فعاليات منتدى «أفريقيا 2018» انطلقت أمس السبت بمدينة شرم الشيخ بحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول أفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.