شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» بالقاهرة الجديدة تنظم فاعلية «القطامية تتجمَّل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، فاعلية تحت عنوان «القطامية تتجمَّل»، تضمنت إنشاء حديقة عامة على مساحة ٣٢٠٠م بمنطقة القطامية أمام الإسكان الاجتماعي، ووتم إهدائها إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور رئيس الجهاز وقيادات الحزب بالقاهرة الجديدة. إنشاء حديقة عامة بمنطقة القطامية إنشاء حديقة عامة بمنطقة القطامية إنشاء حديقة عامة بمنطقة القطامية إنشاء حديقة عامة بمنطقة القطامية

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