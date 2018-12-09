شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأغلبية بالبرلمان: مصر مؤهلة لقيادة جهود إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد زعيم الأغلبية الدكتور عبدالهادي القصبي، بفعاليات منتدى أفريقيا 2018 وما تضمنته من جلسات عمل وقرارات تعمل على عودة اللحمة الأفريقية بين دول القارة لتؤكد أن القاهرة عادت لتقود القارة الأفريقية بفضل حكمة القيادة السياسية في تولى هذا الملف عناية فائقة.

وقال «القصبي» في بيان، الأحد، إن الدليل على نجاح هذا المنتدى الاستثماري يتمثل في حضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم لتحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية تزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وأضاف القصبي أن استضافة مصر لمنتدى الاستثمار بأفريقيا للعام الثالث على التوالي يعد مؤشرًا على التزامها بتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأفريقية ولتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة وتقليص معدلات الفقر وجذب الاستثمارات وإزالة كل العقبات التي تعترض التجارة بين دول القارة وكذلك استثمار طاقات الشباب من القارة وهم كنز المستقبل موضحًا أن مصر مؤهلة لقيادة الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة الحرة بين الكيانات الأفريقية الثلاث: «الكوميسا، والسادك، وإياك»، وإزالة كل العقبات التي تعترض التبادل التجاري بين الدول الأفريقية مع تعزيز التفاعل البناء بين شعوب القارة واستخدام التطبيقات التكنولوجية في التنمية