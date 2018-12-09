شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 70 متهمًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية في كرداسة» لـ8 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، لجلسة 8 يناير لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تأسيس وإدارة عصابة «لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة، أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقات «TNT»، وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.

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