شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الجامعة الألمانية يدرس إنشاء مركز تميز صناعى للتصنيع الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس الأمناء، فى جامعة شتوتجارت فى ألمانيا، لمناقشة الشئون الأكاديمية والإدارية، وذلك فى جامعة شتوتجارت الألمانية. بحث المجلس مشروع إنشاء مركز تميز صناعى في مجال التصنيع الرقمي، ليكون مركزا أفريقيا وإجراءات افتتاحه، وكذلك افتتاح مركز نقل تكنولوجيا صناعة الاصطمبات، وأيضا تجهيزات افتتاح مركز الطباعة الرقمى بالتعاون مع شركة كانون العالمية الذى من المقرر افتتاحه يوم غد الأثنين. حضر الاجتماع السفير الألمانى ووزير التعليم الألمانى ورؤساء الجامعات المشاركة فى تأسيس الجامعة الألمانية، والسكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمى.

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