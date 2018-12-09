شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب 23 جامعة يقضون يوما مع زملائهم بأكاديمية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أكاديمية الشرطة، يوماً كاملاً بنظام المبيت تعايش خلاله "200 طالب وطالبة يمثلون 23 جامعة مصرية مع زملائهم طلبة كلية الشرطة فى إطار تأكيد أواصر الود والتلاحم، ومد جسور التعاون، والترابط بين شباب الجامعات المصرية، وطلبة كلية الشرطة بإعتبارهم قوة واحدة فى بناء الوطن وتعزيز قدرته فى مواجهة كافة الأخطار والتحديات.

وحرصت إدارة أكاديمية الشرطة، على استقبال الطلاب والترحيب بهم ونقل تحيات وزير الداخلية إليهم، واهتمامه البالغ بمبادرة التعايش مع شباب الجامعات والكليات العسكرية، لما تحققه من مردود إيجابى فى التقارب وتبادل الرؤى والثقافات بين شباب الوطن الواحد الأمر الذى يجعله وطناً قوياً صلباً عصيا على الانكسار والتشتت.

وقام الطلاب بالتعرف عن كثب بدور كافة كيانات الأكاديمية فى تحقيق (رسالة العلم للأمن) وإيضاح الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور.

وتضمن برنامج التعايش فقرات متنوعة أهمها تكريم والدة الشهيد الرائد محمد أنور جمعة، الضابط السابق بمديرية أمن شمال سيناء، والرائد محمود محمد صادق الذى أصيب فى إحدى الهجمات الإرهابية، حيث تم دعوتهما للمشاركة فى فعاليات اللقاء بتوجيه كلمات من القلب فى قيم الولاء والانتماء للطلاب الحضور ، فضلاً عن تنظيم عدد من اللقاءات الدينية والتثقيفية والتوعوية والتعريف بمكانة مصر وأهميتها عبر العصور، بالإضافة إلى إلقاء الضوء حول دور أجهزة وزارة الداخلية فى المجال الأمنى والمجتمعى .

وقام الطلاب بجولة تفقدية بالأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية والتعليمية شاركوا خلالها زملائهم طلبة كلية الشرطة الطوابير الصباحية فى " اللياقة البدنية، والدراجات الهوائية"، بالإضافة إلى مشاهدة تدريبات الكفاءة القتالية والرماية والأسلحة.

وأعرب طلاب الجامعات عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها، إضافةً إلى ثنائهم وإعجابهم بالمحاضرات التثقيفية واللقاءات التوعوية والى أثرت عقولَهم بأمورٍ حيوية كانت غائبه عنهم.



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