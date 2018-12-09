شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين" تخاطب الحكومة لنقل العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت لجنة متابعة توصيات الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة فى 23 نوفمبر الماضى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، لمناقشة عدة ملفات الطب البيطري.

وقال الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد، لنقابة البيطريين، إن الاجتماع ناقش عدة ملفات، من بينها: أزمة الأطباء البيطريين العاملين على الصناديق الخاصة بالمجازر بمديرية الطب البيطرى بالشرقية لتثبيتهم على درجات وظيفية دائمة، واستقر الرأي من الأعضاء الحاضرين على: سرعة التواصل مع الأطباء البيطريين لتجهيز المستندات الخاصة بهم، تشكيل وفد مكون من الدكتور أشرف فوزي، وأشرف عبدالحميد المستشار القانوني ، وعضوين من الأطباء المتعاقدين على الصناديق الخاصة ، لمقابلة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف: جهزنا خطابا بمعرفة المستشار القانوني للنقابة الى الدكتور محمد معيط وزير المالية، لتوفير الدرجات المالية للأطباء البيطريين وتثبيتهم فى وظائف دائمة استنادا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016، على أن يتم التواصل مع مكتب الوزير لتحديد موعد للمقابلة.

وتم الاتفاق على تحرير خطاب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لاستبيان ما تم بشأن قرار رئيس الجهاز بتثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين العاملين بالمجازر " صندوق المجازر الخاص " بمديرية الطب البيطري بالشرقية المجموعة الرابعة.. بعد استيفائهم المستندات من عدمه.

كما تم إعداد خطاب موجه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن نقل السادة الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية على الموازنة العامة للدولة استنادا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016 وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية غير العادية، وخطابا للدكتورعز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن تفعيل القرار رقم 1373 لسنة 2014 والخاص بتعيين طبيب بيطري مشرف على كل مزرعة إنتاج حيواني أو داجني وجعله شرطاً من أوراق ترخيص المزارع.