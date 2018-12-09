شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: تخلف تميم عن حضور القمة الخليجية يقلل من أهمية قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضاحى خلفان تميم، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، أن غياب تميم بن حمد، أمير قطر عن حضورة القمة الخليجية الـ39 يقلل من أهمية قطر.

وقال خلفان :"غياب أمير قطر عن اجتماع مجلس التعاون يقلل من أهمية قطر ويعظم مكانة مجلس التعاون والزعماء الذين حضروه".



ضاحى خلفان تميم

وافتتح العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، الأحد، أعمال الدورة الـ 39 لمجلس التعاون الخليجى.

وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال الجلسة الافتتاحية، استجابة لرغبة أخى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تستضيف المملكة الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على جهوده المباركة فى رئاسة أعمال الدورة الماضية، مؤكدا أن مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للمواطن الخليجى.