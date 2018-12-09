شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والبنك الدولى يوقعان اتفاقا بمليار دولار على هامش مؤتمر أفريقيا 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع البنك الدولى ومصر اليوم اتفاقا على برنامج تمويل بقيمة مليار دولار لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصرى، والتى ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومى.

وقال بيان صادر عن البنك الدولى إنه أقيم حفل التوقيع على اتفاق قرض سياسات التنمية لمشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل للجميع فى شرم الشيخ بمصر على هامش مؤتمر الاستثمار "أفريقيا 2018".

وحضر التوقيع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووقعت الاتفاق وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر نيابة عن مصر ومثّل البنك الدولى فى التوقيع نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج.