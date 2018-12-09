شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حجم برنامج الإصلاح الاقتصادى لم يتخيله خبراء عالميون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حرص مصر على التعاون ونقل خبراتها مع الدول الإفريقية، وتمويل المشروعات الضخمة مع المؤسسات الدولية، والتى من شأنها خلق ملايين من فرص العمل للشباب.

وقال رئيس الوزراء خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن مصر نجحت فى تنفيذ برنامج لم يتخيل الخبراء العالميين تنفيذه بهذا الحجم من الإصلاحات خلال الفترة الماضية والتى من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد النفقات وإعادة صياغة سياسة الدعم، حتى يصل إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإجراءات من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار، كتبنى العديد من التشريعات مثل قانون الاستثمار والإفلاس.

وأوضح، أن مصر تمتلك إمكانيات ليست قاصرة على الموقع الجغرافى فقط، وسوقا يضم 100 مليون مواطن، بل إن مصر تعد بوابة للتعاون والانفتاح على الدول الأخرى.