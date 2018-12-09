العثور على جسم غريب بجوار "نجدة أكتوبر".. والمعاينة: "باور بانك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
انتهى خبراء المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من فحص جسم غريب أثار قلق المارة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالاشتباه في جسم غريب بجوار سور غرفة عمليات نجدة أكتوبر.
وانتقل خبراء المفرقعات بقيادة العقيد إبراهيم حسين وتحت إشراف اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، وتبين بالفحص أن البلاغ سلبي، وأن الجسم عبارة عن "باور بانك" لا يحوي أي مواد متفجرة.
وأجرى رجال المفرقعات عملية تشميط موسعة للمنطقة بالكامل بواسطة الكلاب البوليسية المدربة تحسبا للعثور على أجسام غريبة أخرى.
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