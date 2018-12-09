للتعاون والترابط.. طلاب 23 جامعة مصرية يقضون يومًا كاملاً في أكاديمية الشرطة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة، يوماً كاملاً بنظام المبيت، تعايش خلاله 200 طالبًا وطالبة يمثلون 23 جامعة مصرية مع زملائهم طلبة كلية الشرطة، بمشاركة 100 طالب من الكلية الحربية؛ في إطار تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين شباب الجامعات المصرية، وطلبة كلية الشرطة باعتبارهم قوة واحدة في بناء الوطن وتعزيز قدرته في مواجهة كافة الأخطار والتحديات.

وحرصت إدارة أكاديمية الشرطة، على استقبال الطلاب والترحيب بهم ونقل تحيات وزير الداخلية إليهم، واهتمام سيادته البالغ بمبادرة التعايش مع شباب الجامعات والكليات العسكرية، لما تحققه من مردود إيجابي في التقارب وتبادل الرؤى والثقافات بين شباب الوطن الواحد الأمر الذي يجعله وطناً قوياً صلباً عصى على الانكسار والتشتت.

وقام الطلاب بالتعرف عن كثب بدور كافة كيانات الأكاديمية في تحقيق (رسالة العلم للأمن)، وإيضاح الجهود المبذولة في إعداد، وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصري ومتطور .

وتضمن برنامج التعايش فقرات متنوعة أهمها تكريم والدة الشهيد الرائد محمد أنور جمعه الضابط السابق بمديرية أمن شمال سيناء، والرائد محمود محمد صادق، الذي أصيب في إحدى الهجمات الإرهابية، وتم دعوتهما للمشاركة في فعاليات اللقاء بتوجيه كلمات من القلب في قيم الولاء والانتماء للطلاب الحضور، فضلاً عن تنظيم عدد من اللقاءات الدينية والتثقيفية والتوعوية والتعريف بمكانة مصر وأهميتها عبر العصور، بالإضافة إلى إلقاء الضوء حول دور أجهزة وزارة الداخلية في المجال الأمني والمجتمعي.

وقام الطلاب بجولة تفقدية بالأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية والتعليمية شاركوا خلالها زملاءهم طلبة كلية الشرطة الطوابير الصباحية في (اللياقة البدنية، الدراجات الهوائية) بالإضافة إلى مشاهدة تدريبات الكفاءة القتالية والرماية والأسلحة .

ومن جانبهم أعرب طلاب الجامعات عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها إضافةً إلى ثنائهم وإعجابهم بالمحاضرات التثقيفية واللقاءات التوعوية والى أثرت عقولَهم بأمورٍ حيوية كانت غائبه عنهم .