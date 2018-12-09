وزيرة الاستثمار: لدينا تكليفات بضرورة تعميق وتعزيز العلاقات مع جميع الدول الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الحكومة لديها تكليفات بضرورة تعميق وتعزيز العلاقات مع جميع الدول الإفريقية عن طريق الحوار والنقاش، مؤكدة أنها التقت في أغسطس الماضي بممثلي وزارات الاستثمار والاقتصاد والتجارة والصناعة؛ لبحث كافة الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في مصر أو في الدول الإفريقية.

وأضافت "نصر"- خلال جلسة نقاشية بعنوان "القيادة القوية والالتزام الجماعي" حول دعم الاستثمارات الإفريقية، على هامش منتدى إفريقيا 2018 في شرم الشيخ- أنها ناقشت التحديات التي تواجه الدعم وزيادة الاستثمارات في القارة الإفريقية، حيث كان من أهم التحديات هو تحسين مناخ الاستثمار، فقد قامت عدة دول ببرنامج إصلاحي طموح لزيادة الاستثمارات في الدول الإفريقية.

وتابعت "نحن نتحرك بكل الأدوات اللازمة للدول الإفريقية كي نقوم بزيادة هذه الاستثمارات عن طريق صندوق لضمان مخاطر الاستثمار وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتواجدة معنا في هذه الجلسة"، مؤكدة الحاجة لزيادة تمويل البنية الأساسية سواء شبكات ربط من خلال السكة الحديد أو الطرق.

وأشارت إلى "أننا نقوم حاليا بالتعاون مع عدة مؤسسات للتمويل.. ففي السابق كنا نتوجه فقط لمؤسسات التمويل الدولية لتمويل مشاريع قومية لكن في الوقت الحالي نستطيع الاستفادة من البنك الدولي وخاصة مؤسسات التمويل الدولية أو البنك الأوروبي لإعادة التعمير والبنك العربي الإفريقي".

ولفتت إلى مشروع "بنبان" التي تقوم بتنفيذه وزارة الكهرباء بقيادة الوزير الدكتور محمد شاكر، والذي يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم ومثال للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة نحن "نريد دعم الاستثمار ودعم منظومة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام"، موضحة أن الصناعة من أهم القطاعات التي يتم التركيز عليها لأننا نرغب في الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، والتي تزيد من إنتاجنا.

وأكدت وزيرة الاستثمار- في ختام حديثها- ضرورة وجود بنية أساسية قوية ومناخ استثمار جيد للغاية وذلك لزيادة سبل الاستثمارات.​