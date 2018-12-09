نائب وزير الزراعة تبحث مع وفد هيئة الزراعة والثروة الحيوانية بالكويت دعم علاقات التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بحثت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الأحد، مع وفد هيئة الزراعة والثروة الحيوانية من دولة الكويت برئاسة الدكتور علي عبدالرسول القطان الوكيل المساعد للهيئة رئيسا للوفد، دعم علاقات التعاون بين البلدين، حيث وصفت الدكتورة محرز العلاقات بـ"التاريخية والأخوية".

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مصر والكويت في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وتبادل الخبرات في مجال البحوث الزراعية.

وقال القطان إن زيارة الوفد تشمل العمل على زيادة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى الكويت، كما تشمل دعم التبادل التجاري والتعاون بمجالات الثروة الحيوانية، وأن من أولويات الزيارة الحالية استكمال التباحث حول تصدير الخيول المصرية إلى الكويت استكمالا للزيارة الناجحة التي اطلع فيها الوفد الفني الكويتي على منظومة تسجيل وتربية الخيول المصرية.

من جانبها، قالت نائب وزير الزراعة إن مصر قد بدأت منذ مطلع 2017 في إعادة تصدير الخيول المصرية إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دولة العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، بعد أن قامت الجهات المصرية البيطرية المختصة بمراجعة كافة القرارات المنظمة والإجراءات .. مؤكدة قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالإشراف البيطري الكامل على كافة مراحل المنظومة وتطبيق اشتراطات ومعايير الأمن الحيوي بمزارع الخيول ويتم الفحص المعملي لعينات من الخيول المعدة للتصدير بالمعامل المختصة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية وهي معامل معتمدة دوليا للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 17025 ويتم حجرها بالمحجر البيطري وتطبيق الإجراءات المحجرية حسب متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي.

وأشاد القطان بالإجراءات البيطرية والمحجرية المتبعة في مصر ووصفها بأنها "ذات مستوى متميز" .. مشيرًا إلى أن ملف تصدير الخيول المصرية إلى الكويت سيشهد انطلاقه في القريب العاجل.

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