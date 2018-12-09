"مشالى" تشارك في فعاليات المؤتمر السعودى الثامن للشبكات الكهربائية الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تتوجه المهندسة صباح مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسى، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات المؤتمر السعودى الثامن للشبكات الكهربائية الذكية (SASG 2018)، وذلك من خلال ورشة العمل المزمع عقدها في الفترة من 10- 13 ديسمبر 2018.

وصرحت " مشالى" فى بيان للوزارة أن هذه الورقة تعد من أفضل الأوراق البحثية بالمؤتمر والتي تصل إلى (3000) ورقة من العديد من دول العالم.

وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تحسين أداء الخلايا الشمسية ذات القدرات الصغيرة أثناء التغيرات في قدرة الإشعاع الشمسى عن طريق عمل محاكاة واختيار أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعى (نظام الجينات) للحصول على الاستفادة القصوى من الخلايا الشمسية.

هذا وقد تمت الموافقة على عرض الورقة البحثية بالمعرض المصاحب من خلال ملصق (Poster) هذا بالإضافة إلى نشر هذه الورقة في المكتبة الرقمية (IEEE).​