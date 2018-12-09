مصر | "من القليوبية للوراق".. ضبط سيارة محملة 5 أطنان دقيق بلدي مدعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من القليوبية للوراق".. ضبط سيارة محملة 5 أطنان دقيق بلدي مدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سيارة محملة بـ 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء، وأخطر مدير أمن الجيزة.

ووردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام، سائق، بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم من محافظتي القاهرة والقليوبية، وبيعها لأصحاب المخابز غير المرخصة بمنطقة الوراق لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية، وأمكن ضبطه والسيارة المستخدمة حال سيره بالسيارة بدائرة قسم شرطة الوراق، وتم ضبط 5 أطنان دقيق بلدي مدعم وبمواجه المتهم المضبوط، أقر بارتكابة الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تقنين الإجراءات حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

