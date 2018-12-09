مصر | المشدد 7 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب بمعاقبة المتهمين بتزوير محررات رسمية، بالسجن المشدد 7 سنوات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين "ر.م"، و"آ. أ"، و"ه.خ"، و"أ. ر"، و"ز. إ"، بطريقتي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي توكيل عام بنوك رقم 812 لسنة 2017، منسوب صدوره لمكتب توثيق بدر، على غرار المحررات الصحيحة.
وأضافت قيام المتهمين بطريقتي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، إقرار بنوك رقم 346 لسنة 2017، منسوب صدوره لمكتب توثيق بدر، على غرار المحررات الصحيحة.
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