مصر | داخل مركز تعبئة غير مرخص بأبو النمرس.. ضبط 21 طن سكر مجهول المصدر

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أحبط ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بيع 21 طن سكر محلي مجهول المصدر، بعد ضبطهم داخل مركز تعبئة غير مرخص بمركز أبو النمرس، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكانت وردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب مركز تعبئة غير مرخص بمركز أبو النمرس، بتجميع كميات كبيرة من السكر المحلي المجهول المصدر، والغير صالح للاستهلاك البشري، وتعبئته داخل عبوات جديدة بتواريخ صلاحية جديدة وعناوين وهمية، لصعوبة التوصل إليه.

وبإجراء التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد قوة أمنية من ضباط وأفراد الإدارة ومداهمة المركز المشار إليه، وضبط داخله 21 طن سكر محلي مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.