مصر | الكشف الطبي على مواطنين وصرف الأدوية مجانا لهم بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف الطبي على مواطنين وصرف الأدوية مجانا لهم بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وقد تم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة من الساعة الثانية مساء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما في مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

