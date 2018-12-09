مصر | الكشف الطبي على مواطنين وصرف الأدوية مجانا لهم بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية

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وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
وقد تم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة من الساعة الثانية مساء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات المختلفة.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما في مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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