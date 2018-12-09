كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في وفاة سجين جنائي بسجن طره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة وفاة مسجون داخل العنبر بسجن طره. وكشفت التحريات الأولية لجثة المتوفى عن عدم وجود أية إصابات أو كدمات بالجسد. وكشفت التحقيقات النيابة أن المتهم سجين جنائي صدر ضده حكم بالسجن في اتهامه بقضية قتل، وأنه توفى داخل العنبر المحجوز به. وكان قد تلقى قسم شرطة المعادي إخطارًا من سجن طره يفيد بوفاة سجين داخل العنبر الخاص به، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | التحقيق في وفاة سجين جنائي بسجن طره على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .