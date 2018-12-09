أخبار مصر | عاجل.. إصابة برلماني بهبوط مفاجئ بالبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة برلماني بهبوط مفاجئ بالبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بنوبة سكر وهبوط مفاجئ أثناء تواجده اليوم، الأحد بمجلس النواب، تسببت فى فقدانه الوعى.

وعلى الفور، تم نقله لعيادة المجلس قبل أن يتم نقله فى سيارة إسعاف مُجهزة إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.