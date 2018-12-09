أخبار مصر | "مستقبل وطن" تدشن حديقة على مساحة 3200 متر بالقطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" تدشن حديقة على مساحة 3200 متر بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة أمس السبت، فاعلية تحت عنوان (القطامية تتجمَّل). تضمنت الفاعلية إنشاء حديقة عامة على مساحة ٣٢٠٠متر بمنطقة القطامية أمام الإسكان الاجتماعي، وأهداءها إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور رئيس الجهاز وقيادات الحزب بالقاهرة الجديدة .

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