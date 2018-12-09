أخبار مصر | 'البيطريين' تخاطب 'الوزراء' لنقل العاملين بالصناديق الخاصة لموازنة الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'البيطريين' تخاطب 'الوزراء' لنقل العاملين بالصناديق الخاصة لموازنة الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت لجنة متابعة توصيات الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة فى 23 نوفمبر الماضى، مساء أمس السبت 8 ديسمبر 2018.

شارك بالاجتماع، كل من: الدكتور علي سعد علي الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، الدكتور عبدالعزيز الجوهرى، مقرر اللجنة الاجتماعية ، عضو مجلس النقابة، الدكتور الحسينى محمد عوض مقرر لجنة النقابات الفرعية " عضو مجلس النقابة العامة "، الدكتور أشرف فوزى إبراهيم مدير إدارة الوراق، علاء شعبان مدير مجزر وردان، وأشرف عبدالحميد المستشار القانونى للنقابة.

قال الدكتور على سعد على، إن الاجتماع ناقش عدة ملفات، من بينها:

أولا: أزمة الأطباء البيطريين العاملين على الصناديق الخاصة بالمجازر بمديرية الطب البيطرى بالشرقية لتثبيتهم على درجات وظيفية دائمة، واستقر الرأي من الأعضاء الحاضرين على :

1- سرعة التواصل مع الأطباء البيطريين لتجهيز المستندات الخاصة بهم.

2- تشكيل وفد مكون من " الدكتور علي سعد ، الدكتور اشرف فوزي ، الدكتور اشرف عبدالحميد المستشار القانوني ، وعضوين من الأطباء المتعاقدين على الصناديق الخاصة " لمقابلة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

3- تم إعداد خطاب بمعرفة المستشار القانوني للنقابة الى وزير المالية لتوفير الدرجات المالية للأطباء البيطريين وتثبيتهم فى وظائف دائمة استنادا الي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016 " علي يتم التواصل مع مكتب الوزير لتحديد موعد للمقابلة".

4- تم الاتفاق على تحرير خطاب الي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لاستبيان ما تم بشأن قرار رئيس الجهاز بتثبيت الاطباء البيطريين المؤقتين العاملين بالمجازر " صندوق المجازر الخاص " بمديرية الطب البيطري بالشرقية المجموعة الرابعه .. بعد استيفائهم المستندات من عدمه.

ثانيا :- تم إعداد خطاب بمعرفة المستشار القانوني للنقابة الى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل السادة الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على مستوي الجمهورية علي الموازنة العامه للدولة استنادا الي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016 وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية غير العادية.

ثالثا :- تم إعداد خطاب بمعرفة المستشار القانوني للنقابة الى وزير الزراعة بشان تفعيل القرار رقم 1373 لسنة 2014 والخاص بتعيين طبيب بيطري مشرف على كل مزرعة إنتاج حيواني أو داجني وجعله شرطاً من أوراق ترخيص المزارع.

رابعا :- تم الاتفاق على إعداد خطاب الى وزير التنمية المحلية بشأن تفعيل القرار رقم 1373 لسنة 2014 بإدراج العقد المبرم بين القائم بتشغيل المزرعة وطبيب بيطري من ضمن أوراق استخراج ترخيص تشغيل المزارع من خلال مديريات الطب البيطرى.

خامساً :- عقد لقاءات سريعة مع :-

1- وزير الزراعه.

2- رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. " الدكتور علي سعد ، الدكتور اشرف فوزي . الدكتور الحسني "

3- رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة بالهيئة العامة " الدكتور علي سعد ، الدكتور اشرف فوزي، الحسني محمد "

4- رئيس لجنة الزراعه بمجلس النواب على ان يتم التواصل لتحديد ذلك اللقاء بمعرفة " المهندس البدري ضيف ، المهندس مجدي ملاك ، المهندس محمد حلمي " أعضاء اللجنة.

