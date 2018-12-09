أخبار مصر | وزيرة الهجرة: مصر أهدت المصريين بالخارج "جنة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة: مصر أهدت المصريين بالخارج "جنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، الرد على أسئلة المصريين بالخارج ضمن مبادرة "اسأل واقترح"، وتؤكد أن مشروع "جنة" إحدى الفرص العقارية التي تقدمها "الإسكان" للمصريين في الخارج.

ويأتي رد الوزيرة، في إطار المبادرة التي أطلقتها بعنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة".

وأكدت أن الرد سيشمل كل ما يرد إلى الوزارة بصورة شهرية؛ حرصا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.

وبدأت الوزيرة سلسلة من الردود حول الأسئلة التي وردت للوزارة ضمن مبادرة "اسأل واقترح مع الوزيرة" عبر الصفحة الرسمية أو البريد الإلكتروني للشكاوى.

وفي ضوء استفسار المصريين في الخارج عن الفرص العقارية المقدمة لهم، أكدت وزيرة الهجرة أن وزارة الإسكان تقدم الكثير من الفرص العقارية للمصريين في الخارج من الأراضي وأبرز هذه الفرص مشروع "جنة".

ومن ناحيته، أوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، أن مشروع "جنة" كومباوند سكني متكامل في مدن أكتوبر ودمياط الجديدة والمنيا والشروق والعبور، ويضم مناطق تجارية وحمامات سباحة ونوادٍ.

وعن طرق التسجيل، أشار "عباس" إلى أن الحجز يبدأ من 5600 جنيه، عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يتم حجز الوحدات من خلال ثلاثة مراحل، أولها تسجيل البيانات على الموقع، حيث يظهر للمستخدم كود حجز بيتم تحويل مقدم الحجز من خلاله، يلي ذلك المرحلة الثانية والذي يبدأ البنك فيها مراجعة الأوراق التي تقدم له، ثم المرحلة الثالثة والتي يتم فيها اختيار الوحدات، وأخيرًا تأتي المرحلة الرابعة الذي يتم فيها إخطار المواطن بتخصيص الوحدة له، حيث يقوم بدفع 15% ويستكمل مقدم الحجز بعد 6 شهور بنسبة 10% وعند الاستلام بيتم دفع 15 % والاستلام بيتم خلال سنة ونصف، مضيفًا الأقساط مقسمة على جزءين: إما أقساط ربع سنوية على 3 سنوات بدون فوائد، أو قسط ربع سنوي على 7 سنوات.

وأكد ضرورة أن يسجل المصري المقيم في الخارج على الموقع بريده الإلكتروني الشخصي لأنه الوسيلة التي يتم من خلالها التواصل معه.