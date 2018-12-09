أخبار مصر | "برلماني": منتدى "أفريقيا 2018" فرصة لتحفيز الاستثمار في القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": منتدى "أفريقيا 2018" فرصة لتحفيز الاستثمار في القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، باستضافة مصر لفعاليات منتدى "إفريقيا 2018" بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من مختلف الدول الإفريقية قائلا:"فرصة لتحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية وذلك في إطار التعاون المشترك للدول الإفريقية في تنفيذ رؤية 2063.

وقال إن المنتدى سيناقش قضايا حاسمة في تحديد مستقبل القارة الأفريقية تزامنًا مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، مُؤكدًا أن تلك الخطوة ستساهم بكل تأكيد في تعزيز تواجدها بقلب القارة السمراء والقضاء على عهود من التهميش، مُشيرًا إلى أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت لهذا الملف الكثير والكثير واستطاعت خلق رؤية موحدة في جميع القضايا الإقليمية والقارية وفتح آفاق جديدة من الشراكة الاستثمارية في إفريقيا.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المنتدى سيفرز مجموعة من التوصيات وعلى رأسها آليات القضاء على الإرهاب وخاصة أن دول القارة السمراء من أكثر المناطق التي عانت من تلك الظاهرة بسبب تراجع المستوى التعليمي والتنموي.