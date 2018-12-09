أخبار مصر | "برلماني": منتدى "أفريقيا 2018" فرصة لتحفيز الاستثمار في القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": منتدى "أفريقيا 2018" فرصة لتحفيز الاستثمار في القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال إن المنتدى سيناقش قضايا حاسمة في تحديد مستقبل القارة الأفريقية تزامنًا مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، مُؤكدًا أن تلك الخطوة ستساهم بكل تأكيد في تعزيز تواجدها بقلب القارة السمراء والقضاء على عهود من التهميش، مُشيرًا إلى أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت لهذا الملف الكثير والكثير واستطاعت خلق رؤية موحدة في جميع القضايا الإقليمية والقارية وفتح آفاق جديدة من الشراكة الاستثمارية في إفريقيا.
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المنتدى سيفرز مجموعة من التوصيات وعلى رأسها آليات القضاء على الإرهاب وخاصة أن دول القارة السمراء من أكثر المناطق التي عانت من تلك الظاهرة بسبب تراجع المستوى التعليمي والتنموي.
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