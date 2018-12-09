أخبار مصر | "زراعة النواب" توافق على مشروع قانون تحسين وصيانة الأراضي مبدئيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زراعة النواب" توافق على مشروع قانون تحسين وصيانة الأراضي مبدئيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الشعيني، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية وصيانتها.

وأكد أهمية مشروع القانون في الحفاظ على جودة الأراضى الزراعية والنهوض بالزراعة المصرية.

ومن ناحيته، أكد هشام الحصري، وكيل اللجنة، ضرورة الإسراع فى تطوير أساليب الرى سواء بالتنقيط أو غيرها من الطرق الحديثة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تقليل الحشائش بالأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة الى استفادات عديدة لابد أن يعرفها الفلاح، واقترح أن تتم توعية الفلاح بتلك الاستفادات وتوفير قروض ميسرة من البنك الزراعى للتحويل إلى تلك الطرق الحديثة في الري بعيدا عن طريقة الري بالغمر تسهيلا عليه.