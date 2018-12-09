أخبار مصر | "زراعة النواب" توافق على مشروع قانون تحسين وصيانة الأراضي مبدئيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زراعة النواب" توافق على مشروع قانون تحسين وصيانة الأراضي مبدئيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد أهمية مشروع القانون في الحفاظ على جودة الأراضى الزراعية والنهوض بالزراعة المصرية.
ومن ناحيته، أكد هشام الحصري، وكيل اللجنة، ضرورة الإسراع فى تطوير أساليب الرى سواء بالتنقيط أو غيرها من الطرق الحديثة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تقليل الحشائش بالأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة الى استفادات عديدة لابد أن يعرفها الفلاح، واقترح أن تتم توعية الفلاح بتلك الاستفادات وتوفير قروض ميسرة من البنك الزراعى للتحويل إلى تلك الطرق الحديثة في الري بعيدا عن طريقة الري بالغمر تسهيلا عليه.
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