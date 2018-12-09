شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وأوغندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الاستثمار الأوغندية، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وقام بالتوقيع كل من محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيلا موغينزي، نيابة عن المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار الأوغندية، وذلك على هامش «منتدى أفريقيا 2018».

ونصت مذكرة التفاهم، على تعزيز علاقات الأعمال وتطوير التعاون المتبادل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الاستثمار الأوغندية، وإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية، وتدعيم التعاون الرامي إلى تعزيز الأنشطة الاستثمارية، وإقامة علاقات مباشرة بين دوائر الأعمال في مصر وأوغندا في مجالات الاستثمار، وإتاحة بيانات مجتمعات الأعمال في كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتفعيل المشروعات المشتركة.

وتضمنت مذكرة التفاهم قيام كل دولة بتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الإطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار وخاصة في مجال الترويج للاستثمارات، وتنظيم مشترك للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين وكذلك تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين بهدف دعم التواصل في كل من مصر وأوغندا، وتعاون البلدين في بذل ما بوسعهم وفي إطار اختصاصهم لتذليل أي عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات من خلال تحديد العوائق التي قد تواجه الاستثمارات والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية والمعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية فيما بينهم في مجالات ترويج الاستثمار وخدمات المستثمرين وإعداد الدراسات القطاعية من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات والمنتديات.

وشملت مذكرة التفاهم، إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها.

مصر وأوغندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية