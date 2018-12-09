شكرا لقرائتكم خبر عن «أمراض النباتات» ينظم دورات تدريبية وإرشادية مكثفة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد بحوث أمراض النباتات، عن تنظيم حزمة من الدورات التدريبية والإرشادية المكثفة بالمحافظات خلال ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النباتات، في بيان، إنه سيجري تنفيذ دورة تدريبية حول المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية بمحافظة الغربية خلال الفترة من 9 حتى 13 من الشهر الجاري، بمحطة بحوث الجميزة، كما سيجري تنفيذ نفس الدورة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، خلال الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر.

وأضاف أنه سيتم أيضًا طوال الشهر تنفيذ 26 ندوة إرشادية حول أهم الأمراض التي تصيب محصول الطماطم والطرق الحديثة للمكافحة بمحافظات: الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، الجيزة، القليوبية، بني سويف، الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، المنوفية، الفيوم، والمنيا، فضلا عن تنفيذ 24 ندوة إرشادية حول أهم الأمراض التي تصيب محصول البطاطس والطرق الحديثة للمكافحة بمحافظات: الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، الجيزة، بني سويف، المنوفية، القليوبية، والمنيا.

وأشار إلى أنه سيجري أيضًا تنفيذ 20 ندوة إرشادية حول أهم الأمراض التي تصيب محصول بنجر السكر والطرق الحديثة للمكافحة بمحافظات: كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، البحيرة، النوبارية، الشرقية، الفيوم، الإسماعيلية، بورسعيد، والمنيا، فضلا عن تنفيذ 5 ندوات إرشادية ويوم حقل تحت عنوان: «أمراض المانجو.. العفن الهبابي وطرق مكافحته» بمحافظات الفيوم، الإسماعيلية وقنا.