شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الكوميسا»: القارة الأفريقية أبهرت العالم بتقدمها الاقتصادي خلال العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة «الكوميسا»، أن القارة الأفريقية تمتلك العديد من المزايا النسبية والحوافز اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترات المقبلة، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية أبهرت العالم بتقدمها الاقتصادي خلال العام الماضي، حيث استحوذت على 6 مراكز بين أكثر 10 دول نموا في العالم.

وقالت خلال مشاركتها، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات اليوم الثاني لمنتدى أفريقيا 2018، أن هذه النتائج جاءت بسبب وجود إرادة قوية لدى القيادات السياسية في القارة الأفريقية لتحقيق التحول الاقتصادي والاستغلال الأمثل لموارد القارة.

وأشارت «سلامة» إلى أن متطلبات المرحلة الحالية لجني ثمار المقومات التي تمتلكها الأسواق الأفريقية تتمثل في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة، والاستثمار في العنصر البشري، متوقعة أن تتم إضافة نحو 122 مليون شاب إلى سوق العمل في أفريقيا بحلول عام 2020 يمثلون خريجي الجامعات والمعاهد وغيرها، بما يمثل قوة عمل ضخمة يجب استغلالها وتهيئة المناخ الداعم لها للمشاركة في قيادة النمو الاقتصادي للقارة السمراء.

وأكدت أن القارة تمتلك الملايين من الشباب الطموح الذين أثبتوا خلال المرحلة الماضية أنهم أكثر طموحا وإبداعا وقدرة على اقتناص الفرص المتواجدة، كما أصبحوا مؤهلين لامتلاك مفاتيح مستقبل القارة.

ولفتت «سلامة» إلى أنه على الرغم من تمتع القارة بالعديد من الفرص الواعدة، إلا أن أغلب رؤوس الأموال المستثمرة حاليًا تعد أجنبية، بما يعني ضعف حجم الاستثمارات المحلية، مشيرة إلى أن 10 دول أفريقية فقط تستحوذ على نحو 78% من الاستثمارات الأجنبية الوافدة.

وأشارت إلى أن الاستثمارات البينية «الأفريقية – الأفريقية» لا تزال محدودة، وهو ما يتطلب إجراءات سريعة لتغيير هذا الواقع لدفع معدلات التنمية بالقارة وتحقيق اقتصاد تكاملي قادر على مواجهة التحديات العالمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدة ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين كل دول القارة عبر العمل على إلغاء الحواجز الحدودية وتسهيل حرية الانتقال، بما يعزز من فرص تنمية التبادل التجاري بين دول القارة.

ونوهت إلى أن القارة تحتاج إلى مزيد من التواصل والمشاركة في الأفكار والعمل الجماعي على كل المستويات، خاصة أن معظم دول القارة تتمتع بقواسم مشتركة كما تتمتع بعدد من المقومات الممثلة في التنوع الطبيعي، خاصة مع وجود أكثر من 3 آلاف مجموعة عِرقية ونحو 2000 لغة.

وقدمت هبة سلامة، التهنئة لمصر بمناسبة تولي رئاسة الاتحاد الافريقي خلال العام المقبل، مؤكدة أن التوقيت الحالي يعد الأنسب للمضي قدمًا نحو تعزيز التجارة والتعاون عبر الحدود بين مختلف الدول الأفريقية.