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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر دول تجمع الساحل والصحراء، والذي ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية ويستمر حتى الرابع عشر من ديسمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية. يأتي ذلك في إطار إهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بدعم العلاقات العسكرية مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة.

وبدأ التدريب باصطفاف القوات المشاركة من مختلف الدول وتنظيم معرضاً للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات والتنسيق على تنفيذ البرامج التدريبية المخططة.

ويشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو ضمن المجموعة الأولى، للتدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، ويهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعه رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على الأرض.

وتنقسم الدول الإفريقية المشاركة في التدريبات إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة لتشمل مختلف الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء بما يساهم في دعم أمن وإستقرار القارة الإفريقية ومواجهه التهديدات والتحديات التي تتعرض لها دول القارة.

مصر تستضيف تدريبات لدول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب بقاعدة محمد نجيب العسكرية