شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد جلسة «مصر البوابة الاستثمارية لأفريقيا» (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، جلسة «مصر البوابة الاستثمارية لأفريقيا»، ضمن أعمال «منتدى أفريقيا 2018»، الذي يقام في شرم الشيخ.

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