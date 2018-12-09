شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اقتصادية الوفد»: السيسي أعاد مصر لقلب القارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أن إنطلاق فعاليات منتدى «أفريقيا 2018» المقام بمدينة شرم الشيخ، يأتي متسقاً مع السياسة المصرية تجاه القارة الأفريقية، حيث تسعى مصر في عالم متغيّر تسوده التحديات، وتسيطر عليه التكتلات الاقتصادية، لجذب مزيد من الاستثمارات، وتفعيل دور الشباب، لافتاً إلى أنه في أحد الفترات ضعف الترابط في العلاقات الأفريقية إلا أن الرئيس السيسى أعاد مصر إلى قلب القارة السمراء.

وأشاد «قنديل» في بيان صحفي، الأحد، بالمبادرات التي أعلنها الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح «منتدى أفريقيا 2018»، موضحًا أنها تؤكد عودة مصر لدورها الريادي في القارة السمراء، موضحًا أن مستقبل الاستثمار في أفريقيا أصبح واعدًا، نظرًا للتنافس الكبير بين القوى العظمى على الاستثمار في أفريقيا، لما تمتلكه من ثروات ومعادن وتوافر الأيدى العاملة، والمناخ المناسب للاستثمار وتحقيق أرباح عالية، وأنه على سبيل المثال لا حصر، تسعى دول العالم لكسب ود دولة الجابون، نظراً لأنها لديها العديد من الثروات الطبيعية منها النفط.

كما أكد رئيس اقتصادية الوفد على أهمية دور مصر وجهودها في تنمية علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة في جميع المجالات، وتنشيط دورها دوليًا في التعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بأمن واستقرار القارة الإفريقية، مثمنًا الجهود المصرية الدؤوبة لتقوية وتعزيز التكتلات الإفريقية.

وانطلقت فعاليات «منتدى أفريقيا 2018»، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح أمس، وتستمر إلى 9 ديسمبر في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص ممثلين عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.