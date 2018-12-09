شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو المدرسة الثانوية للدراسات السياحية يحتفلون بـ«يوم الوفاء» في شمال سيناء‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 24 عامًا من تخرجهم عاد خريجو المدرسة الثانوية للدراسات السياحية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس إلى مقاعد الدراسة، في الاحتفال الذي نظمته المدرسة تحت عنوان «الفندقية أجمل أيام عمرنا.. يوم الوفاء»، بحضور سوزي عبدالله، موجه عام المواد الفندقية بالمديرية، وجهمي داوود، مدير المدرسة، وفاروق قطامش، عضو مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، وعز عزازي، مدرس أول اللغة الإنجليزية.

وقالت سوزي عبدالله، موجه عام المواد الفندقية بالمديرية، إن فكرة الاحتفال بدأت منذ العام الدراسي الجديد، حيث تم الترتيب والإعداد لها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وإدارة المدرسة.

أضافت «عبدالله» أن الاحتفال بدأ بحضور خريجي المدرسة الفندقية من دفعات 1995، 1996، 1997، طابور الصباح والمشاركة في الإذاعة المدرسية وتحية العلم والمسابقات الرياضية والثقافية، كنوع من التحفيز لطلبة المدرسة الحاليين.

بدوره، أكد عز عزازي، مدرس أول اللغة الإنجليزية، أن الفكرة ليست وليدة اليوم وسبقتها خطوات بإنشاء مجموعة على الفيس بوك باسم «الفندقية أجمل أيام عمرنا» وضم خريجي المدرسة من الدفعات الأولي إليها، وتبادل الذكريات والصور والرؤى والأفكار، خاصة أن خريجي هذه الدفعات أصبح من بينهم رجال أعمال وصحفيون ومذيعون وضباط وموظفون في مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب عدد كبير من العاملين في قطاع السياحة والفنادق.

وأضاف أنه تم التنسيق بين أعضاء المجموعة لحضور يوم في المدرسة، حيث لاقي قبولا من الجميع، وتم الترتيب للقاء بالتنسيق مع إدارة المدرسة، ودعوة جميع الخريجين والمدرسين الذين كانوا يدرسون مختلف المواد الدراسية آنذاك لحضور هذا اليوم والذي أطلق عليه يوم الوفاء.

من جانبه، أكد نفاد زكريا، مدرس اللغة الفرنسية بالمدرسة الفندقية، أن الاحتفال كان رائعًا وأعاد الجميع بالذاكرة لسنوات بلغت الأربع والعشرين، مشيرًا إلى تطوير الفكرة ودعوة الجميع العام المقبل للاحتفال باليوبيل الفضي لتخريج أول دفعة من المدرسة الفندقية بالعريش، بحضور المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدرسي المدرسة والخريجين.

بدوره، أكد إسلام عروج، أحد الخريجين ومدرس حاليا بالمدرسة، أنه سيتم إنشاء رابطة أو جمعية تضم خريجي المدرسة في مختلف السنوات الدراسية، بجانب تنظيم ملتقى شهري في أحد الأماكن المفتوحة لخريجي المدرسة وأسرهم، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها الخريجون بمدرستهم وتحتفل المدرسة بخريجيها.

خريجي المدرسة الفندقية بالعريش يعودون للدراسة في يوم الوفاء

خريجي المدرسة الفندقية بالعريش يعودون للدراسة في يوم الوفاء

خريجي المدرسة الفندقية بالعريش يعودون للدراسة في يوم الوفاء