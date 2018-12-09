شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة في البحر الأحمر برواتب من 450 إلى 4500 جنيه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر عن توافر ١٤٠ فرصة عمل، بالمنشآت السياحية والفنادق والقرى السياحية داخل مدن المحافظة، وذلك برواتب تتراوح ما بين 450 و4500 جنيه.

ونشرت المديرية الوظائف المتاحة وشروطها على صفحتها بـ«فيس بوك»، وتشمل وظائف رئيس وردية بالاستقبال، موظف تليفون، مشرف غرف، عامل نظافة مناطق عامة، مكوجي، غسال، أفراد أمن، عمال كافتيريا، رئيس قسم البارد بالمطبخ، رئيس قسم الساخن بالمطبخ، رئيس قسم الخباز، رئيس قسم الحلواني، طباخ سخن، طباخ بارد، سفرجي، عامل زراعة، عامل نظافة سكن عاملين، رئيس قسم التجهيز والتحضير، عمال تجهيز وتحضير، مشرف أول تبريد وتكييف، فني تكييف وتبريد، فني معدات مطابخ، كهربائي، موظف استقبال بالمكاتب الأمامية، موظف استقبال بالنادي الصحي، فني معدات، مشرف غرف، مساعد مضيف، فني مكافحة آفات، سكرتيرة تنفيذية، شيف إيطالي، مدير مبيعات، مشرف أدوار، رئيس صف بالمطعم، موظف استقبال، استيوارد، ومراقب حمام سباحة.

وأكد المنشور أن على من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، التوجه لمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بمدينة الغردقة ومعه الأوراق الخاصة بالمؤهل وكعب العمل وشهادة التجنيد وشهادات الخبرة.

مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن عن توافر فرص عمل

مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن عن توافر فرص عمل

مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن عن توافر فرص عمل

مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن عن توافر فرص عمل