شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بمجلس «الأطباء» يدعون لمقاضاة واضعي كتاب ثانوية عامة يصف الأطباء بـ«سارقي الأعضاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور حسين محمود خيري، نقيب الأطباء، وأعضاء المجلس، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد واضعي أحد الكتب الخارجية بمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، والذي وردت به عبارة مسيئة للأطباء، وسمعة مصر الطبية.

وأشار عضو المجلس إلى أن هذه الصفحة المنسوبة للكتاب «إن صحت» فهي تستلزم التدخل القانوني من النقابة، وأنه كلف سكرتارية النقابة بسرعة شراء نسخة أصلية من هذا الكتاب للعرض على هيئة المكتب، وفي حال صحة المنشور فأرجو الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية.

واقترح «الطاهر» تقديم بلاغ للنائب العام ضد من قاموا بإعداد ونشر هذا الكتاب وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بسبب نشر أخبار كاذبة وإشاعة البلبلة والذعر بين المواطنين والسب والقذف، والتحريض ضد الأطباء، وتعريض سمعة الأطباء المصريين والمنظومة الصحية للخطر، ما يؤثر سلبًا على السياحة العلاجية وسمعة القطاع الصحي بمصر.

وأضاف أنه يجب اتخاذ إجراءات رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض لا يقل عن 10 ملايين جنيه ضد معدي وناشري هذا الكتاب، بالإضافة إلى مخاطبة وزيرة الصحة للتدخل لحماية سمعة الأطباء والمنظومة الصحية، ومخاطبة وزير التعليم لإيقاف تداول هذا الكتاب، ومخاطبة لجنة الصحة ولجنة التعليم بمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الرقابية المنوطة بهم.

وقالت د. منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن الموضوع سيعرض على هيئة المكتب، مشيرة إلى أن بعض الأطباء تداولوا على صفحات التواصل الاجتماعي صورة لإحدى صفحات كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، وتحمل هذه الصفحة عبارة كاذبة ومسيئة للأطباء، لافتة إلى أن ترجمة هذه العبارة كالتالي: «بعض الأطباء الأشرار يتعاونون مع العصابات التي تخطف الأطفال من أجل سرقة أعضائهم ليستخدموها بعمليات زراعة الأعضاء».

وأكدت «مينا» أن استخدام تعبيرات مثل «الأطباء الأشرار» والذي يعد تعبيرا محرضا ضد الأطباء، ويتم توجيهه إلى طلبة مدرسة، سيؤدي إلى تأصيل فكرة أن الأطباء فسدة وأشرار، وهو ما يضر بالمنظومة الصحية، وأن هناك من يريد أن يبث هذه الأشياء على أنها حقيقة.

وأضافت: «مثل هذه الأفعال هي التي تؤدي في النهاية إلى الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على الأطباء، وسيعرض هذا الأمر على هيئة المكتب لاتخاذ الإجراءات التي يراها الأعضاء مناسبة، وعلى رأسها تحريك دعوى قضائية ضد القائمين على هذا الكتاب».

كتب الثانوية العامة تسي للأطباء