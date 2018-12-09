شكرا لقرائتكم خبر عن توقف العمل بالغرفة التجارية بالبحر الأحمر لعدم صرف رواتب الموظفين منذ 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد الشيخي، وكيل أول الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، الأحد، تعطل العمل بالغرفة بسبب عدم صرف رواتب الموظفين منذ 8 أشهر، بعد إسقاط وزارة التجارة والصناعة عضوية كل من حازم محمد علي، رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، وفرج محمد، عضو المجلس، لتلاعبهم بأموال الغرفة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وأكد «الشيخي» إنه وقع على شيكات بقيمة 300 ألف جنيه، لصرف رواتب العاملين المتوقفة، إلا أن أمين الصندوق بالغرفة رفض التوقيع على الشيكات، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا لحل الأزمة لصرف الرواتب وإعادة العمل مرة للغرفة التجارية.