شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ٧ أطفال باشتباه في التسمم بسبب تناولهم «إندومي» بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى المنشاوي العام في طنطا، ظهر الأحد، ٧ حالات اشتباه إصابة بالتسمم، إثر تناولهم وجبة «إندومي».

وكلف اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالات الأطفال وتكليف فريق من مديرية الصحة بالمتابعة. وأكد الدكتور محمد شرشر، أن حالات الأطفال مستقرة، وأجريت لهم الإجراءات الطبية اللازمة، وأمر بحجزهم في مستشفى المنشاوي لتلقي العلاج.

وأوضح أن الحالات من قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا، وتم نقلهم إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابتهم بتسمم بسبب تناولهم الإندومي.