شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحصنا 15 مليون مواطن منذ انطلاق «100 مليون صحة» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص ٣ ملايين مواطن حتى ظهر اليوم التاسع للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة».

وأضافت وزيرة الصحة أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ١٥ مليونا و٨٨ ألف مواطن، موضحًا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم وعلاجهم بالمجان تمامًا.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 165 ألفا و٥٩٤ طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأحد، في محافظات المرحلة الأولى التسع.

وأضاف «مجاهد» أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر المحافظات إقبالا بإجمالي تردد ٣٥ ألفا و٢٠ طالبا، وأسيوط 32 ألفا و٢٠٦ طلاب، والبحيرة ٣٠ ألفا و٧٠٤ طلاب، والقليوبية ٢٤ ألفا و٥١٤ طالبا، والفيوم ١٩ ألفا و١٥٩ طالبا، موضحًا أن المسح بالمدارس بدأ 1 ديسمبر، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في إبريل ٢٠١٩.

وأوضح «مجاهد» أن هناك ٣ ملايين مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من «المبادرة الرئاسية»، وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأحد، حيث تصدرت محافظة القاهرة في المشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين مليون و30 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ٤٠٩ آلاف و١٥٠ مواطنًا، ثم المنوفية بـ٣٥٩ ألفا و٢٤٧ مواطنًا، ثم كفر الشيخ بـ٢٩١ ألفا و٧٤٧ مواطنا، ثم بني سويف بـ٢٥٩ ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ١٨٥ ألفا و٥١٠ مواطنين.

ولفت «مجاهد» إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي ١٥٦% من المستهدفين، تليها محافظة أسوان والبحر الأحمر بـ١١٨%، مؤكدًا أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

يذكر أن مسؤولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg.