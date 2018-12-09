شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: تفعيل مبادرة «أسيوط بلا أمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على تفعيل مبادرة «أسيوط بلا أمية» بجميع قرى ومراكز المحافظة والتنسيق المستمر مع جميع الجهات التنفيذية والدينية ومؤسسات المجتمع المدنى للتوسع في انشاء فصول جديدة لمحو الامية وتعليم الكبار والموافقة على فتح فصول لذوى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين بالتنسيق مع المدربين المعلمين المتخصصين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمحو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة برئاسة الوزير المحافظ وبحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعميد مصطفى عبدالله رئيس فرع الجهاز التنفيذى لمحو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة والدكتورة سمية عنتر مدير صحة المرأة بمديرية الصحة والدكتورة سحر عبدالمولى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وعلى سيد مدير المتابعة بمديرية القوى العاملة والشيخ احمد فراج ممثلا عن مديرية اوقاف اسيوط والقس عاموس ممثلا عن الكنيسة الارثوذوكسية وممثلى الثقافة ولفيف من ممثلى الاوقاف والكنائس المختلفة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة عمل متابعة اسبوعية لاعداد الفصول التي تم فتحها والجارى فتحها بقرى ومراكز المحافظة فضلا عن الخطط المستقبلية للتوسع في فصول جديدة واستيعاب اكبر عدد من الدراسين بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى مشدداً على تنفيذ احصائية شهرية لما تم انجازه على مستوى كافة المراكز والقرى للعرض على اللجنة في اجتماعاتها الاسبوعية وتوفير المناهج التعليمية المختلفة والمتنوعة لتلائم الدارسين بمختلف مراحلهم العمرية والتنسيق مع المؤسسات والجهات المانحة لصرف حوافز ومكافأت عينية ومادية للدارسين وللمعلمين بفصول محو الامية لحثهم على اجتياز الدورات بنجاح والسير قدمًا في مراحل التعليم وانشاء صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لمبادرة «أسيوط بلا أمية» للتواصل مع الدارسين وشباب الخريجيين بمختلف القرى والمراكز ومتاقشة مقترحاتهم وطلباتهم.

يذكر ان محافظ أسيوط قد أعلن عن توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين وجميع العاملين بالدولة من خلال فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار بجميع قرى ومراكز المحافظة والاستفادة من المنح والمكافآت المقدمة للمعلمين بتلك الفصول وقدرها 300 جنيه عن الدارس الناجح بحد أدني 10 دارسين بالفصل الواحد في دورة مدتها 3 أشهر بالتنسيق مع مديريات الخدمات بالمحافظة لتوفير أماكن تلك الفصول على أن يتقدم الخريج إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتسجيل بياناته الشخصية والتنسيق مع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة بعنوانها الكائن بالدور الأول بعمارة الأوقاف بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط.