شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 32 من متهمي «ميكروباص حلوان» إلى 24 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ميكروباص حلوان»، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان لجلسة ٢٤ ديسمبر الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبدالله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمي «رئيس وحدة مرور المنيب»، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي «من قوة إدارة مرور الجيزة» بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 إبريل 2016.