شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الانتهاء من 62.1 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من 62 ألف و191 عملية جراحية من الحالات المسجلة على الموقع الإلكتروني أو الخط الساخن 15300 أو المستشفيات التي تقوم بتسجيل بيانات المريض لقوائم الانتظار، وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن، يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة في 9 تخصصات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عمليات «القلب المفتوح وقسطرة القلب» احتلت أعلى نسب في إجراء التدخلات الجراحية تعدت الـ70% من إجمالي العمليات التي أجريت بإجمالي 43 ألف و692 عملية، منها 34 ألف و549 قسطرة قلبية، و7 آلاف و143عملية قلب مفتوح.

وأضاف «مجاهد» أنه تم الانتهاء أيضًا من 1111 حالة جراحة أورام، و2836 حالة عظام، و13 آلف و584 رمد، و2298 جراحة مخ وأعصاب، و519 زراعة قوقعة، و81 زراعة كبد، بالإضافة إلى 70 حالة زراعة كلي.

وأشار «مجاهد»، إلى أن إجمالي عدد المستشفيات المشاركة في قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكوميًا، أجرت 40 ألف و72 عملية من إجمالي العمليات التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مشاركة 38 مستشفى جامعيًا، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاصًا، و2 مستشفى تابعين للمجتمع المدني.

جدير بالذكر أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة هي بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، وتقدم الخدمة العلاجية للمريض على أعلى مستوي علاجي عاجل وفقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذي يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء، فضلاً عن الموقع الالكترونى http://wl.smcegy.com.

ويذكر أن المبادرة تقوم على 9 تخصصات طبية حرجة، وهي القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلي، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.