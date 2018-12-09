شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات منتصف العام الدراسي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، للعام الدراسي 2018-2019، لتبدأ في 29 ديسمبر الجاري وتنتهي في 24 يناير المقبل.

وبحسب بيان، الأحد، تبدأ امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي في 29- 12 وتنتهي 30-12/ 2018، فيما تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 31-12/ 2018 وتنتهي 3-1/ 2019، بينما تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية «الأول والثاني الإعدادي» في 5 -1-2019 وتستمر 6 أيام لتنتهي 14 -1- 2019، على أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 17-1-2019 وتنتهي 24-1-2019، فيما تستمر امتحانات الصف الأول الثانوي لمدة 10 أيام «طبقا لما هو وارد من الوزارة» لتبدأ في 13-1-2019 وتنتهي في 24-1-2019، بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في 29-12-2018 حتى 10-1-2019 على مدار 8 أيام.

من جانبه، أوضح محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه المواعيد جاءت نتيجة لعمل لجنة أمر بتشكيلها المحافظ المستشار هاني عبدالجابر، والتي قامت بدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملاءمتها للخريطة الزمنية، حيث راعت اللجنة في مواعيد الامتحانات إجازات الإخوة المسيحيين «بداية العام الميلادي وأعياد الميلاد»، بحيث لن تكون هناك امتحانات أيام «1 و5 و6 و7 و8» يناير 2019، بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة، وذلك لسوء الأحوال الجوية بفصل الشتاء وقصر فترة النهار.