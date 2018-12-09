شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يكشف تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بشأن أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن أهم خطوات واستراتيجيات هذه الحكومة، أن تكون مصر جزء لا يتجزأ من إفريقيا، وأن تعود بقوة شديدة جدا إلى قارتها الأصلية من خلال التواصل الكامل مع كافة الدول الأفريقية فى كل مشروعات التنمية.

وأضاف مدبولى، خلال كلمه له بجلسة "مصر البوابة الاستثمارية لإفريقيا" ضمن جلسات منتدى "إفريقيا 2018" بشرم الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم فى مصر، وهو يضع هذا الهدف كأولوية أولى، لذلك كان التحرك لأفريقيا دائما على قمة أولويات الحكومات المتعاقبة، ولكن أحد أهم التكليفات التى وجه بها حكومته، هو الإنطلاق والتكامل مع قارة إفريقيا، وهذا يتوازى مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى العام المقبل.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تركيز شديد جدا من القيادات الإفريقية مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة والبينية بين دول إفريقيا، لأن نعى تماما إمكانيات هذه القارة، وحان الوقت لأن تكون مقدرات هذه القارة فى الأساس بين أيدى أبنائها، وهم من يتولون قيادة عملية التنمية فيها.

وأعرب عن سعادته بقول رئيس بنك التنمية الإفريقى، بأن مصر أولى الوجهات على مستوى القارة الإفريقية من حيث الاستثمار، وحديث رئيس بنك الإعمار الأوروبى، بأن عام 2018 ستكون مصر هى أولى الدول من حيث حجم ومحفظة التعاون مع البنك، معلقا: "نحرص على التعاون والشراكة مع كل المؤسسات الدولية، وهذا كله نابع من تركيز الدولة فى خلال السنوات الماضية على تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى".