شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة 10 فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 عمال وفلاح مصرعهم، وأصيب 10 آخرين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى تجاه الفيوم، قبل منزل طريق الفيوم الصحراوى بحوالى 30 كيلو بدائرة مركز سنورس، وتم نقل المصابين والمتوفين للمستشفى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بإنقلاب سيارة ميكروباص رقم 1157 "ج ه ع" أجرة ميكروباص قادمة من مرسى مطروح، ومتجهه لمحافظة المنيا قيادة "حسين محمود السيد عبد الرحمن" 25 سنه سائق، ومقيم العزبه الغربية مرسى مطروح، مصاب بكدمات بالكتف الأيسر والظهر ويرافقه 13 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "على مخلوف مناع محمد 27 سنه ـ عامل ـ ومقيم كفر المغربى ـ مركز العدوة ـ المنيا ـ سعيد محمد شرقاوى 50 سنة ـ عامل ـ ومقيم قرية الطيبه ـ مركز سمالوط ـ المنيا ـــ جميل أحمد محمد حسين 50 سنه ـ فلاح ـ ومقيم قرية البهنسه ـ مركز بنى مزار ـ المنيا ــ صبحى فايز فؤاد محمد20 سنه ـ ومقيم قرية الطيبه ـ مركز سمالوط ـ المنيا".

وإصابة كلا من "عبد المنعم محمود جودة ( 19 سنةـ عامل ـ ومقيم كفر الغربى ـ مركز العدوة ) ـ سامح ماهر محمد (25 سنة ـ عامل ـ ومقيم كفر المغربى ـ مركز العدوة) ـ محمد محروس عبد المولى (25 سنة ـ عامل ـ ومقيم كفر المغربى ـ مركز العدوة) ـ خالد السيد مندور (35 سنة ـ عامل ـ ومقيم كفر المغربى ـ مركز العدوة) ـ محمد خويلد محمد شاهين (28 سنة ـ عامل ـ ومقيم قرية الطيبه ـ مركز العدوة) ـ هانى خميس محمود (33 سنة ـ فلاح ـ ومقيم قرية البهنسا، بنى مزار) ـ عماد فؤاد محمد ( 35 سنه ـ فلاح ـ ومقيم قرية الطيبه ـ مركز سمالوط ) ـ محمد ناجى نزهى (40 سنه ـ فلاح ـ ومقيم قرية الطيبة ـ مركز سمالوط ) ـ إسلام زيان محمد (5 سنوات ـ ومقيم قرية الطيبه ـ مركز سمالوط)" وجميعهم مصابين ( بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ) بسبب أختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة أثناء تفاديه أحد السيارات النقل المحملة بالأخشاب .

ونقلت الإسعاف المتوفين، الأول والثانى وقائد السيارة، والمصابين من الخامس حتى التاسع لمستشفى سنورس المركزى، كما تم نقل المتوفيين الثالث والرابع والمصابين من العاشر حتى الثالث عشر لمستشفى اكتوبر المركزى بمدينة 6 أكتوبر ـ الجيزة ـ ، وتم التحفظ على السيارة ، وتحرر المحصر رقم 31333 جنح مركز شرطة سنورس ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق