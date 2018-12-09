شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على قصة تأسيس مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فى السعودية اليوم، قمة مجلس التعاون الخليجى الـ 39، والتى يترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وفيما يلى نعرض إنفوجراف مبسط يوضح فكرة تأسيس مجلس التعاون الخليجى.

1- انطلقت فكرة مجلس التعاون الخليجى، من الحرص على وحدة 6 دول تطل على الخليج.

2- الدول المؤسسة لمجلس التعاون الخليجى السعودية والكويت والبحرين والإمارات وعمان وقطر.

3- قدمت 3 مشاريع لتنفيذ الفكرة من السعودية والكويت وعمان.

4- أقر خلال مؤتمر وزراء الخارجية عام 1981 فى الرياض، ووضع نظام متكامل للمجلس واتخذ الرياض مقر له.

5- فى 25 مايو 1981 عقدت أول قمة خليجية فى أبو ظبى، حضرها الملك خالد بن عبد العزيز ملك السعودية، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان، والشيخ جابر الصباح أمير دولة الكويت، وأمير دولة قطر.





وتنطلق أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجى، بقصر الدرعية بالرياض، برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة عدد من الملفات المهمة على رأسها مستقبل المجلس الذى واجه الشهور الماضية مجموعة من التحديات، خاصة بعد خروج إمارة قطر عن النسق الخليجى، وانضمامها لمحور دعم الإرهاب بالمنطقة الذى يضم بجانبها تركيا وإيران.